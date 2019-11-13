В Прикамье женщины в декрете будут получать больше

СЕГОДНЯ 20:15 2019-11-13T20:15:50+03:00

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Как сообщили в администрации Пермского края, максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска с 1 января 2020 года увеличится до 322 190 рублей. По данным Фонда социального страхования России, новые меры социальной поддержки будут действовать по всей стране.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 27 984 рубля, а единовременное пособие при рождении ребенка – 17 479 рублей. Женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, будут доплачивать 655 рублей.

Кроме того, будет увеличен и максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности – с 2150,68 рублей в этом году до 2301,36 в следующем.

Сейчас максимальная сумма пособия по беременности и родам составляет 301 тысячу рублей. Для сравнения - в 2018 году женщины получали 282 тысячи рублей. Это пособие выплачивается из расчетов средней заработной платы за последние два года, но не может превышать максимальную сумму.

По информации Пермьстата, за семь месяцев этого года в Пермском крае родились 15 839 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU