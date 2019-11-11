Ледяной дождь превратил Пермь в каток и парализовал движение

- Вышли с трехлетней дочкой утром и обе шлепнулись сразу у подъезда, - рассказывает пермячка. - Крыльцо, тротуар и проезжая часть - сплошной каток. До садика - метров триста, но этот ледяной квест мы проходили около тридцати минут.

В ночь на понедельник в Перми пошел ледяной дождь, и к утру улицы города в буквальном смысле превратились в катушку. Гололед парализовал движение и транспорта, и пешеходов. На дорогах образовались огромные пробки. Не дождавшись общественного транспорта, пермяки пытались вызвать такси. Воспользовавшись ситуацией, частники взвинтили цены аж вдвое.

- Даже в час-пик всегда доезжала из Мотовилихи до центра за 150 рублей, - жалуется наша читательница. - В понедельник же прождала машину полчаса. Водитель взял с меня за тот же маршрут 300 рублей и только руками развел: гололед, заказов много.

Ледяной дождь превратил Пермь в каток 00:00 00:00

Лед и снежную кашу на тротуарах дворники убирали вручную.Фото: Василий Вахрин

Чиновников – в поля!

- Это просто жуть, падают и взрослые, и дети, - ругались с самого утра пермяки в соцсетях. - Скажите пожилым родственникам, чтобы не выходили на улицу. У знакомой мама пошла в поликлинику и упала у самого входа. Похоже, что перелом.

Тротуары, проезжая часть, подходы и крылечки к магазинам и социальным объектам (больницам, школам, детским садам) - все было покрыто ровным слоем льда. И пробраться через этот ледяной ад было нереально.

Глава Перми Дмитрий Самойлов отменил совещания для глав районов и отправил их исправлять ситуацию «в поля» - на улицы города.

- Худший прогноз погоды оправдался, - написал он на своей странице в Instagram. - С 7 утра, а в отдельных районах и с 5 утра шел ледяной дождь. С 3 часов утра подрядчики вывели технику для обработки проезжей части и тротуаров, было задействовано 230 человек.

А это - настоящая ледяная горка. Хоть на санки садись!Фото: Василий Вахрин

Но, как ни старались подрядчики с посыпкой улиц Перми, - катушка была везде.

- Очевидно, что этого мало, - признал Дмитрий Самойлов. - Днем будут работать 350 человек. В Свердловском, Ленинском и Дзержинском районах не будет пересменок: вся ночная смена дворников-«ручников» осталась на обработке тротуаров до 11 часов утра. Особое внимание подходам к соцобъектам. Прошу руководство хозяйствующих субъектов подключиться к обработке своих прилегающих территорий: подсыпать лестницы, ступеньки.

Как сообщили в Пермском центре медицины катастроф, в больницы, школы и садики из городской администрации был отправлен «циркуляр» - срочно очистить ото льда площадки перед входом в эти учреждения.

В ответ пермяки забросали соцсети жалобами на ледяное безобразие:

«Дети шли в школу и поминутно падали. Пушкина, Газеты «Звезда», Компрос, Куйбышева - по состоянию на 9.30 ни одного человека, работающего по проблеме. Зато масса бедных пешеходов, пытающихся преодолеть любой незначительный уклон». «Сегодня по Горького шел трактор со щеткой, но без реагентов. В итоге отполировал изрядно».

Ступеньки тоже скользкие, осторожно!Фото: Василий Вахрин

Надо победить погоду

К полудню лед начал местами таять, и прохожие с изумлением заметили кучки белых крошек. Что это такое?

- Ситуация тяжелая, - признался заместитель главы Перми Анатолий Дашкевич. - Сейчас в первую очередь стоит задача тотально обработать все тротуары. Льда на них очень много, и ходить по ним проблематично. Дороги начали обрабатывать раньше, и проблем на них заметно меньше.

Как сообщил Анатолий Дашкевич, комбинированные машины-снегоуборщики, которые разбрасывали антигололедные материалы на дорогах, рассыпали их и на тех тротуарах, куда могли заехать. А в остальных местах соль и песок дворники разбрасывали вручную.

Лед и снежную кашу на тротуарах дворники убирали вручную.Фото: Василий Вахрин

В этом году впервые в Перми попробовали сыпать на улицы не только соль и песок, но и двухкомпонентную смесь «Бионор», состоящую из поваренной и кальциевой солей. В понедельник ее использовали на некоторых участках Комсомольского проспекта и улицы Ленина.

Поваренная соль растворилась быстро, а вот кальциевая лежала крупинками.

- Такая смесь чище, не загрязнит город, но действует медленней. Нам еще предстоит к ней приспособиться, - пояснил Анатолий Дашкевич. - А пока мы предложили подрядчикам рассыпать и техническую соль, и песок, и песчано-солевую смесь. Главное сейчас - победить погоду. По прогнозу синоптиков, вероятность гололеда в ближайшие дни сохранится.

А это тот самый противогололедный "Бионорд", который в Перми впервые испытали, и сразу - на жутком гололеде.Фото: Василий Вахрин

«Взлетка» обледенела, травмпункты переполнены

- Сижу в аэропорту больше четырех часов и не могу вылететь в Самару, - рассказала «КП» одна из пассажирок рейса «Пермь - Самара». – Аэровокзал переполнен. В зале ожидания находятся пассажиры, которые ожидают вылета в Когалым и Самару.

Утром в понедельник из-за непогоды были задержаны рейсы в Москву, Самару, Дубай, Когалым. Самолет из Сургута был перенаправлен на запасной аэродром в Екатеринбург.

- Переохлажденные осадки привели к обледенению взлетно-посадочной полосы и снижению коэффициента сцепления на полосе, - рассказал «КП» пресс-секретарь международного аэропорта «Пермь» Евгений Кузнецов. - В связи с этим службами аэропорта предприняты действия по обработке и приведению взлетно-посадочной полосы в порядок. Из-за этого мы были вынуждены на время ограничить работу аэропорта для обеспечения безопасности пассажиров и полетов.

Ледяной дождь натворил немало бед.Фото: Василий Вахрин

В режиме аврала работали сегодня и медики.

Уже днем в понедельник можно сказать, что количество вызовов на уличные травмы существенно возросло, - сообщили в «Скорой помощи». - В очередной раз призываем вас быть внимательными, не отвлекаться и передвигаться по городу не торопясь.

В травмпунктах - десятки пострадавших с ушибами и переломами. Поток пациентов, по словам врачей, увеличился в 2 - 3 раза по сравнению с обычными днями.

Студеный дождь упал на промерзшую почву

- Ледяной дождь, который прошел в Перми в ночь на понедельник, даже для нашей уральской погоды явление довольно необычное, - рассказал руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Теплый воздух затекал к нам поверху: в верхних слоях атмосферы было +2 … +3, а внизу – нулевая температура. К тому же почва промерзла за предыдущие морозные дни. Вот город и превратился в катушку.

Неустойчивая погода с «переходом через ноль» на этой неделе сохранится. Да и на следующей, судя по всему, тоже.

- Будут и небольшие заморозки, и оттепели, и осадки, но особых катаклизмов, таких, как в понедельник, мы пока не ждем, - отметил Павел Смирнов. - Хотя всю неделю сохранится вероятность гололедицы на улицах города, так что нужно быть очень осторожными.

Во вторник, 12 ноября, в краевом центре столбик термометра днем будет колебаться возле нулевой отметки. С утра будет моросить несильный дождь, к вечеру пойдет снег.

В среду заметно похолодает. Колебания температуры в Перми днем будут от нуля до -6 градусов. В первой половине дня ожидается снегопад - толщина снежного покрова может составить до 5 сантиметров.

В четверг будет уже по-зимнему морозно. Синоптики прогнозируют, что еще к полудню воздух не прогреется выше -12 градусов и будет идти снег. К вечеру в Перми потеплеет до -4 градусов.

В пятницу, 15 ноября, дневная температура вновь будет нулевой, ожидается небольшой снег.

В субботу и воскресенье температура понизится до -2 градусов. Утром возможен переохлажденный туман, из-за чего видимость на дорогах снизится.

На велосипеде по такому льду не покатаешься.Фото: Василий Вахрин

СОВЕТЫ ТРАВМАТОЛОГА

Учимся группироваться!

Как ходить по скользким улицам, рассказал заведующий травматологическим отделением Елизаветинской больницы Андрей Слобожанинов.

1. Первый совет - пожилым людям. И звучит он строго: никуда не выходить из дома! Пусть родственники по возможности помогут им сделать все необходимые дела, сходят в магазин. Но пока тротуары хорошо не обработают, от похода на улицу лучше воздержаться.

2. Обувь нужно выбирать для таких случаев специальную, с антиледовым покрытием. Она продается в магазинах альпинистского снаряжения. Но есть она не у всех, а заменить ее можно нехитрым способом: приклеить на подошву двусторонний скотч или даже простой пластырь. Понятно, что обувь необходимо надевать без каблука, на толстой подошве.

3. Передвигаться по улице нужно мелкими шагами, не торопиться, лучше идти ближе к обочине и держась за опору. Обходить явный лед на дороге, лучше ступать туда, где виднеется трава или чуть подтаяло.

4. Если все-таки поскользнулись, нужно обязательно группироваться. Ни в коем случае нельзя падать на опорные органы - руки и ноги, которые чаще всего подвержены переломам. Под удар лучше подставить бок.

5. После падения, если травма незначительная, нужно по возможности приложить к месту ушиба холод. Если же место удара сильно болит, нужно вызывать «скорую» и ехать в больницу.