2019-11-13T11:11:37+03:00
Происшествия

В Перми на ходу загорелся автобус с пассажирами

Видео возгорания появилось в социальных сетях
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми в микрорайоне Вышка - 2 рано утром 13 ноября загорелся пассажирский автобус. По сообщению очевидцев, возгорание произошло около 6:30 в районе улицы Ивана Франко. Загорелся автобус маршрута №77.

На видео видно, что возгорание началось в задней части салона. О пострадавших не сообщается.

В Перми на ходу загорелся пассажирский автобус Видео: Подслушано Пермь.

В ГУ МЧС по Пермскому краю отметили, что сообщения о возгорании не поступало.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задымился автобус с пассажирами. В социальных сетях пожаловались на автобус маршрута № 80. По словам пермяков, 9 ноября пассажиры ехали из Закамска в город, как вдруг в автобусе началось задымление и запахло горелой резиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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