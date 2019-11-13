В Перми на ходу загорелся автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-13T11:11:37+03:00

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В Перми в микрорайоне Вышка - 2 рано утром 13 ноября загорелся пассажирский автобус. По сообщению очевидцев, возгорание произошло около 6:30 в районе улицы Ивана Франко. Загорелся автобус маршрута №77.

На видео видно, что возгорание началось в задней части салона. О пострадавших не сообщается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/743495" frameborder="0"></iframe> В Перми на ходу загорелся пассажирский автобус Видео: Подслушано Пермь.

В ГУ МЧС по Пермскому краю отметили, что сообщения о возгорании не поступало.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задымился автобус с пассажирами. В социальных сетях пожаловались на автобус маршрута № 80. По словам пермяков, 9 ноября пассажиры ехали из Закамска в город, как вдруг в автобусе началось задымление и запахло горелой резиной.

ИСТОЧНИК KP.RU