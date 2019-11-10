В Перми задымился автобус с пассажирами
Пользователи соцсетей говорят, что такое случается не в первый раз
Кадр с видео из группы "Мой город - Пермь!"
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В социальных сетях пожаловались на автобус маршрута № 80. По словам пермяков, 9 ноября пассажиры ехали из Закамска в город, как вдруг в автобусе началось задымление и запахло горелой резиной.
- 10 ноября история с этим автобусом повторилась, - сообщили в группе "Мой город - Пермь!". -
Как можно сломанные автобусы отправлять в новые рейсы?!
На видео, опубликованном в группе, видно, что после поломки пассажиров высадили на автобусе, предложив пересесть на следующий автобус этого же маршрута.
ИСТОЧНИК KP.RU