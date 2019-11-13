В департаменте образования Перми рассказали о погибшем на вечеринке у друзей 16-летнем подростке

СЕГОДНЯ 10:49 2019-11-13T11:00:21+03:00

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В Перми прошло заседание антинаркотической комиссии. Поводом стала трагедия, которая произошла в начале октября - 16-летний подросток умер на вечеринке у друзей. В заседании приняли участие представили администрации Перми, полиции, прокуратуры, министерств территориальной безопасности и здравоохранения Пермского края, депутаты.

Начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова сообщила, что на вечеринке присутствовали 8 подростков.

- Они учились все в 9-11 классах, и отмечали день рождения одного из ребят с разрешение родителей, - сообщила она. - Среди них – 5 учащихся школы «Город дорог», один из которых погиб на вечеринке, по одному ребенку из школ №22 и «Дуплекс», еще один ребенок из Пермского края. Он находился на каникулах в Перми. Добавлю, что все они характеризуются в школах положительно.

Также на заседании заметили, что никто из подростков на учете в ОВД не состоял.

- Существующая схема работы с подростками дает сбой, - сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов. - Необходимо менять систему профилактики употребления наркотиков среди несовершеннолетних. Выводы из произошедшего должны сделать все – директора школ, полиция, родительское сообщество, ответственные за профилактику в районных администрациях. Кроме этого, важно вести просветительскую работу среди педагогов и родителей, чтобы вовремя выявлять случаи употребления наркотиков подростками, - отметил он.

К сотрудникам полиции Дмитрий Самойлов обратился с просьбой по усилению мер борьбы с «закладчиками» наркотических веществ и пресечению участия в этом несовершеннолетних.

Также за недостаточную работу по профилактике употребления запрещенных веществ среди несовершеннолетних главе администрации Мотовилихинского района Александру Хаткевичу вынесено замечание. А директора школы «Город дорог» Ольгу Домовитову и начальника отдела организации дополнительного образования детей Надежду Малышеву привлекут к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU