«Отмечали день рождения без взрослых». В Перми на празднике умер 16-летний подросток

Трагедией закончился День рождения, который четверо пермских подростков решили отметить самостоятельно, без взрослых. Днем 2 ноября они собрались на квартире по адресу Плеханова, 2 в Перми. А спустя несколько часов одного из гостей праздника подростки обнаружили мертвым.

Когда на место ЧП приехали врачи «скорой», чтобы констатировать смерть, медицинская помощь потребовалась одному из гостей - 15-летнему юноше. Его осмотрели и с признаками отравления госпитализировали в отделение токсикологии МСЧ № 9.

Двух других участников праздника для выяснения всех подробностей мероприятия прямо с квартиры отвезли в отделение, но там одному из подростков тоже стало плохо. «Скорую» вызвали прямо в участок, оттуда 15-летнего парня с признаками отравления тоже госпитализировали в токсикологическое отделение.

Как проходил праздник, и что принимали подростки, сейчас будут устанавливать сотрудники следственного отдела по Дзержинскому району СУ СКР по Пермскому краю.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили «КП-Пермь» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Для выяснения причины смерти юноши назначена судебно-медицинская экспертиза. На квартире подростки отвечали день рождения в отсутствие взрослых. Позже в квартире было обнаружено тело подростка 2002 года рождения. Следов, указывающих на то, что смерть была насильственная, следователи не обнаружили. По предварительной информации, подросток умер в результате асфиксии неясной этиологии.

По одной из версий, отравление произошло в результате употребления наркотических веществ.

- Не могу сказать, тот ли это случай, но в Перми сейчас стало очень модно отмечать подростковые дни рождения в компании ровесников, - рассказала «КП» пермячка, мама 16-летнего подростка. – У нас в классе это словно соревнование какое-то: кто круче организует ребенку праздник. Родители специально снимают детям квартиры на сутки и даже частные дома. Просит о подобном дне рождения и наш единственный сын-подросток. Но наша семья не так богата, чтобы тратить на день рождения огромную сумму. День рождения у него весной, но уже сейчас мы начинаем думать, как быть с праздником. Возможно, откажем, ведь после случившегося нельзя быть на 100% уверенным, что у предоставленных самим себе подростков не произойдет никакого ЧП.