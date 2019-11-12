За сутки в Прикамье 636 человек пострадали из-за гололеда

СЕГОДНЯ 19:06 2019-11-12T19:06:36+03:00

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11 ноября в крае прошел ледяной дождь. Так, в Перми на многих улицах образовался толстый слой изо льда, на котором опасно было даже стоять, не говоря уже о том, чтобы идти. И такая картина была во многих городах региона. Как сообщили в пресс-службе минздрава, за 11 ноября 636 человек обратились в больницы, получив травмы из-за гололеда.

- Наибольшее число пострадавших, не считая Пермь, пришлось на Краснокамск, - добавили в ведомстве.

Из-за гололеда в крае происходили и аварии. По данным ГИБДД, 11 ноября в Прикамье произошло 96 ДТП, в которых три человека погибли и 25 получили различные травмы.

- Такая погода - дождь со снегом, переходы через ноль, заморозки по утрам - прогнозируется до конца недели, - рассказали в городской администрации. - Подрядные организации работают в усиленном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU