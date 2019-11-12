Итоги ледяного дождя в Перми: 200 травм и 100 аварий

- Кошмар! Навещала родственницу, ее вчера положили в «девятку», так за вчерашний день только туда привезли 66 человек с переломами и ушибами! – возмущенно говорит знакомая.

Эта неделя началась для Перми с ледяного дождя. Редкое природное явление превратило город в катушку. Если автомобилисты еще как-то справлялись – на проезжей части была «каша», то пешеходы не знали, как пройти этот ледовый квест. В травмпунктах не успевали принимать новых пациентов – поток пострадавших людей увеличился в несколько раз.

Как сообщили в городской станции «Скорой помощи», в понедельник бригады медиков выехали на 208 вызовов, причиной которых были уличные травмы. Пермяки получили сильные ушибы, переломы и даже черепно-мозговые травмы. Пострадавших людей развозили по больницам.

- В условиях погодных катаклизмов призываем горожан быть внимательными и аккуратными на улицах, дорогах, тротуарах, на ступеньках, при входе и выходе из общественного транспорта, - сообщили в «Скорой помощи». - Постарайтесь не делать резких движений, смотрите под ноги, не отвлекайтесь на телефоны. Пожилым людям в эти дни лучше не выходить из дома вовсе - помогите им с необходимыми покупками.

Дети падали по дороге в школу

Ледяной дождь превратил Пермь в каток 00:00 00:00

Во вторник городские власти отчитались: ночью на улицах Перми работали 195 единиц техники и 242 дорожных рабочих, днем обработку и прометание тротуаров продолжили. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил главам районов следить за работой подрядчиков на местах.

За сутки рабочие использовали 858 тонн противогололедных материалов. В Ленинском, Свердловском и части Дзержинского районов применили новый материал «Бионорд». Это белая двухкомпонентная смесь, состоящая из поваренной и кальциевой солей. В других районах использовали привычные соль с песком и реагент «Галит».

Ходить по улицам почти невозможноФото: Василий Вахрин

Специалисты городского департамента ЖКХ и административно-технической инспекции с утра обходят дворы и выписывают уведомления и протоколы управляющим компаниям, которые плохо следят за своими территориями. Тем, кто и после этого не уберется, грозят штрафы.

- Такая погода - дождь со снегом, переходы через ноль, заморозки по утрам - прогнозируется до конца недели, - рассказали в городской администрации. - Подрядные организации работают в усиленном режиме.

Многие пермяки и во вторник продолжали жаловаться на скользкие пешеходные дорожки. «Ни одна машина сегодня за ночь у нас не прошла», «Везде так скользко, что просто ходить невозможно!», «Где дворники с песком?! Вчера вся семья ушибы получила, особенно детки по дороге в школу», - делились люди в соцсетях.

Почти сто аварий за один день

По данным краевого ГИБДД, 11 ноября в Прикамье произошло 96 ДТП, в 17 авариях три человека погибли и 25 получили различные травмы, среди них четверо детей. Во многих случаях свою роль сыграли ледяной дождь и гололедица. Например, аварии случились на трассах Полазна - Чусовой, Пермь - Екатеринбург, Пермь - Новые Ляды и на Нестюковском тракте.

- В связи с погодными условиями мы взяли ситуацию на особый контроль, - сообщили в ГИБДД. - Круглосуточно мониторим и анализируем информацию о состоянии дорог. Призываем водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость движения, по возможности исключить дальние поездки или вовсе воздержаться от поездок за рулем.