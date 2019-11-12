2019-11-12T15:04:33+03:00
Общество

В трех районах Перми ожидаются перебои с водой

Водоснабжение нормализуется в среду, 13 ноября
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми ожидается снижение давление при подаче воды. Перебои ожидаются в правобережной части города. До 13 ноября вода в микрорайоны Железнодорожный, Пролетарский, Окуловский будет поступать с пониженным давлением.

Это связано с техническими работами на насосной станции «Заречная».

Компания «Новогор-Прикамье» приносит извинения за неудобства.

Напомним, ранее мы писалио том, что в Прикамье возможен мокрый снег и гололед. В ГУ МЧС по Пермскому краю предопределили об очередных неблагоприятных природных явлениях. Днем 12 и 13 ноября в Перми и в Пермском крае ожидается сильный гололед и мокрый снег. Из-за этого возможны обрывы линий электропередач, заторы на дорогах и значительно увеличится риск ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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