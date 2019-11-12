МЧС предупреждает: в Прикамье возможен мокрый снег и гололед

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-12T14:24:23+03:00

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Погода продолжает испытывать пермяков. Так, в ГУ МЧС по Пермскому краю предопределили об очередных неблагоприятных природных явлениях.

Днем 12 и 13 ноября в Перми и в Пермском крае ожидается сильный гололед и мокрый снег.

Из-за этого возможны обрывы линий электропередач, заторы на дорогах и значительно увеличится риск ДТП.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за гололеда закрыли парк культуры и отдыха им. Горького в Перми. Дорожки и тротуары будут очищать от наледи для обеспечения безопасности граждан. Парк снова откроют для посетителей, когда полностью очистят тротуары от льда. Об этом администрация парка сообщила через объявление на воротах сквера.

ИСТОЧНИК KP.RU