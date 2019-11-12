В Прикамье экстренно эвакуировали детский сад

СЕГОДНЯ 14:22 2019-11-12T14:22:25+03:00

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Сообщение о возгорании в поселке Фролы в Пермском районе поступило в 13:15 во вторник, 12 ноября. На место незамедлительно выехали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю. На вызов среагировали 26 человек личного состава.

Оказалось, что возгорания не было. В детском саду произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Всех детей вывели в местный Дворец культуры. Всего из дошкольного учреждения эвакуировали 173 человека.

Во время ЧП никто не пострадал. По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства ЧП устанавливаются

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за сообщения о пожаре эвакуировали студентов авиационного техникума. Из здания вывели 200 человек

ИСТОЧНИК KP.RU