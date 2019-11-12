2019-11-12T12:15:37+03:00
Происшествия

В Перми из-за сообщения о пожаре эвакуировали студентов авиационного техникума

Из здания вывели 200 человек
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Во вторник, 12 ноября, на пульт дежурного ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании в пермском авиационном техникуме. Сообщение поступило в 11:25.

Сотрудники МЧС незамедлительно выехали на место. На пожар среагировали 4 человека личного состава. Из здания вывели студентов и персонал учреждения. Всего эвакуировали 200 человек.

Проверка показала, что возгорания не было. Пожарная сигнализация сработала из-за строительных работ. На данный момент на объекте проводятся профилактические работы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задымился автобус с пассажирами. По словам пермяков, 9 ноября пассажиры ехали из Закамска в город, как вдруг в автобусе началось задымление и запахло горелой резиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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