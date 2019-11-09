В Перми в ДТП с автобусами пострадали четыре человека
В пятницу, 8 ноября, в Перми случились сразу две аварии с участием общественного транспорта. Первая произошла в Кировском районе на улице Гальперина в девятом часу утра. Водитель легковушки столкнулся с автобусом № 15. Удар был такой сильный, что машину отбросило на припаркованный рядом автомобиль.
В результате пострадали три человека – 26-летний водитель машины и два пассажира, оба 35 лет. Мужчинам сразу оказали медицинскую помощь и рекомендовали обратиться в больницу по месту жительства за амбулаторным лечением.
В тот же день в два часа дня на пересечении улиц Энгельса и Углеуральская в Дзержинском районе Перми столкнулись легковой автомобиль и автобус № 66. От удара в салоне автобуса упала 72-летняя пассажирка. Женщину госпитализировали в больницу.
Ранее мы писали о том, что в Перми в аварии пострадали 5-летний мальчик и трое взрослых. ДТП произошло на улице Лянгасова в Орджоникидзевском районе. Ребенка госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU