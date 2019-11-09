2019-11-09T13:59:26+03:00
Происшествия

В Перми в ДТП с автобусами пострадали четыре человека

Одна женщина попала в больницу, троим мужчинам назначили амбулаторное лечение
Екатерина ГАСПЕР
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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварий.Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварий.
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В пятницу, 8 ноября, в Перми случились сразу две аварии с участием общественного транспорта. Первая произошла в Кировском районе на улице Гальперина в девятом часу утра. Водитель легковушки столкнулся с автобусом № 15. Удар был такой сильный, что машину отбросило на припаркованный рядом автомобиль.

В результате пострадали три человека – 26-летний водитель машины и два пассажира, оба 35 лет. Мужчинам сразу оказали медицинскую помощь и рекомендовали обратиться в больницу по месту жительства за амбулаторным лечением.

В тот же день в два часа дня на пересечении улиц Энгельса и Углеуральская в Дзержинском районе Перми столкнулись легковой автомобиль и автобус № 66. От удара в салоне автобуса упала 72-летняя пассажирка. Женщину госпитализировали в больницу.

Ранее мы писали о том, что в Перми в аварии пострадали 5-летний мальчик и трое взрослых. ДТП произошло на улице Лянгасова в Орджоникидзевском районе. Ребенка госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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