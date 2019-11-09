В Перми в аварии пострадали 5-летний мальчик и трое взрослых

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-09T09:33:36+03:00

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В пятницу, 8 ноября, около 18:45 в Орджоникидзевском районе Перми на улице Лянгасова произошло ДТП. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Они установили, что по этой улице со стороны улицы Веденеева ехала машина «Лада Веста» в направлении улицы Фрунзе. За рулем был 40-летний мужчина.

По предварительной информации, на перекрестке он стал поворачивать налево и не уступил дорогу автомобилю «Лада Приора». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в результате ДТП пострадали четыре человека. Амбулаторное лечение было назначено водителю и двум пассажирам «Лады Приоры». 5-летнего мальчика госпитализировали. Водителю «Лады Весты» оказали разовую медицинскую помощь на месте происшествия.

Инспекторы ГИБДД возбудили административное расследование за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью. Обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU