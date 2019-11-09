2019-11-09T12:26:03+03:00
Происшествия

При взрыве на стройке в Губахе погиб рабочий

Ему было 38 лет
Екатерина ГАСПЕР
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Пострадавшего увезли в больницу.Пострадавшего увезли в больницу.Фото: Василий Вахрин
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ЧП произошло на строящемся заводе «АКМ» («Аммиак – карбамид – меламин») в Губахе. Реализация проекта началась в 2017 году, строительство должно завершиться в 2021 году.

По словам очевидцев, при производстве работ на строительной площадке взорвался газовый баллон. Это произошло в пятницу, 8 ноября, примерно в 6 часов вечера.

В результате происшествия погиб мужчина. Рабочему было 38 лет, его звали Владимир. Потерпевшего госпитализировали в больницу, но спасти не смогли. Раны оказались не совместимые с жизнью, он потерял много крови. В Губаху мужчина приехал из Свердловской области.

Ранее мы писали о том, что в пятницу, 8 ноября, в Перми в строящемся 19-этажном доме ЖК "Арсенал" произошел пожар. Горение происходило в кабельной шахте. К вечеру пожар потушили. Сейчас по факту происшествия проводится проверка и устанавливается причина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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