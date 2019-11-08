2019-11-08T20:44:21+03:00
Происшествия

В Перми в строящейся высотке ЖК «Арсенал» произошел пожар

Возгорание тушили 12 единиц техники и 40 пожарных
Алена ОВЧИННИКОВА
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Возгорание тушили 12 единиц техники и 40 пожарных.Возгорание тушили 12 единиц техники и 40 пожарных.Фото: Василий Вахрин
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В пятницу, 8 ноября, вечером в Перми с строящемся 19-этажном доме произошел пожар.

По информации пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю, возгорание началось на строительной площадке на улице Александра Турчевича в жилом комплексе «Арсенал» в Свердловском районе, где возводится многоэтажка.

Сообщение о пожаре поступило в 21.26, на место ЧП выехали 12 единиц техники и 40 человек личного состава.

Горение происходило в кабельной шахте с подвала по 11 этаж. Погибших и пострадавших нет. В 21.34 пожарным удалось локализовать огонь, а в 21.36 - ликвидировать открытое горение. Полностью возгорание было ликвидировано в 22.05.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности проводят проверку по факту пожара и устанавливают обстоятельства и причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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