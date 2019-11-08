Застройщик ТРК «Планета» рассказал о причинах обрушения

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-08T13:14:33+03:00

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В компании Malltech дали официальный комментарий в связи с произошедшим вечером, 7 ноября ЧП на площадке по строительству нового ТРК «Планета» в Перми. Напомним, жителей по соседству со строительной площадкой напугал сильный грохот.

- При начале заливки бетона сотрудники генерального подрядчика обнаружили отклонение части строительных лесов под опалубкой, произошедшее по причине рекордного количества выпавших осадков, - пояснили в пресс-службе ООО Malltech. - Работы на участке были оперативно остановлены. Генеральный подрядчик совместно с генеральным заказчиком приняли решение о механизированном демонтаже лесов на участке в 80 кв. м.

8 ноября строители ТРК проверили все леса на строительной площадке и других повреждений не обнаружили. В настоящий момент идет расчистка территории от демонтированных материалов. Работы по строительству торгового центра продолжаются в соответствии с графиком.

Принятое решение помогло организовать работы таким образом, чтобы исключить возможность нанесения ущерба людям и технике, работающей на объекте.

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ИСТОЧНИК KP.RU