2019-11-08T06:43:25+03:00
Происшествия

При строительстве нового ТРК «Планета» в Перми обрушилась часть конструкции

Сильный грохот услышали жители близлежащих домов
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: Instagram chp_59Фото: Instagram chp_59
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«На стройке нового ТРК Планета произошло ЧП», «Это сейчас произошло?», «Да, минут 10 назад что-то с грохотом обрушилось», «Ждем новостей о масштабах», «Надеемся, пострадавших нет», - обсуждают пермяки в соцсетях ЧП на площадке по строительству нового ТРК в Индустриальном районе Перми.

ЧП на объекте произошло поздно вечером, 7 ноября. Около 21.15 жители домов по соседству с будущим ТРК «Планета» услышали со строительной площадки сильный грохот.

«Обвалилась часть конструкции в процессе заливки бетона», - прокомментировал один из пользователей пост в Instagram chp_59

Чтобы выяснить причину произошедшего, мы обратились за официальными комментариями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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