При строительстве нового ТРК «Планета» в Перми обрушилась часть конструкции
«На стройке нового ТРК Планета произошло ЧП», «Это сейчас произошло?», «Да, минут 10 назад что-то с грохотом обрушилось», «Ждем новостей о масштабах», «Надеемся, пострадавших нет», - обсуждают пермяки в соцсетях ЧП на площадке по строительству нового ТРК в Индустриальном районе Перми.
ЧП на объекте произошло поздно вечером, 7 ноября. Около 21.15 жители домов по соседству с будущим ТРК «Планета» услышали со строительной площадки сильный грохот.
«Обвалилась часть конструкции в процессе заливки бетона», - прокомментировал один из пользователей пост в Instagram chp_59
Чтобы выяснить причину произошедшего, мы обратились за официальными комментариями.
ИСТОЧНИК KP.RU