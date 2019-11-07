В канализационном колодце в Перми нашли безголовый труп

СЕГОДНЯ 06:57 2019-11-07T06:57:31+03:00

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Сотрудники аварийной бригады «Новогор-Прикамья» обнаружили в канализационном колодце на улице Писарева в пермском микрорайоне Гайва труп. Они вызвали полицию.

После того, как воду из колодца откачали, полицейским удалось достать труп. От него остался практически один скелет. Причем, череп и руки найти не удалось, сообщил нам источник в правоохранительных органах. По одной из версий, голову и кисти отрубили, чтобы затруднить опознание. Поиски недостающих частей тела будут продолжены.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Прикамья зарезал соседа за то, что он угнал и разбил его машину. Угнав чужой автомобиль, водитель не справился с управлением и врезался в дерево, сильно повредив машину. А когда через некоторое время хозяин авто случайно встретил своего обидчика в лесу, он избил его, а потом забрал охотничий нож и нанес несколько ножевых ранений. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU