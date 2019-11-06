Самосуд. Житель Прикамья зарезал соседа за то, что он угнал и разбил его машину

СЕГОДНЯ 08:39 2019-11-06T08:39:11+03:00

49-летнему жителю Чердыни грозит 15 лет лишения свободы за то, что он решился на самосуд. Фото: архив "КП"

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49-летнему жителю Чердыни грозит 15 лет лишения свободы за то, что он решился на самосуд. Жертвой мужчины стал его односельчанин, который угнал его авто и поехал кататься. Однако водитель не справился с управлением и врезался в дерево, сильно повредив машину.

В конце августа хозяин авто случайно встретил своего обидчика в лесу. Находясь в этот момент в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сначала избил угонщика, а потом забрал у него охотничий нож и нанес несколько ножевых ранений. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

- Уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Чердыни по ст. «Убийство» завершено и передано в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По закону обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU