Пермяки смогут пообщаться с путешественницей, которая посетила 34 страны

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-05T15:43:59+03:00

Ольга расскажет, как отправиться в поездку почти без денег и без четкого плана

Изменить размер текста: A A

В 15-00 в субботу в пермском политехе пройдет встреча с путешественницей Ольга. Она полтора года ездила по миру, посетила 34 страны с бюджетом пять евро в день.

- Девушка расскажет, как без плана и палатки совершить путешествие, как решиться покорять мир с одним рюкзаком и преодолеть любые страхи, - сообщает портал "Мой город - Пермь". - А еще Ольга уже двенадцать лет работает психологом, и на путешествия она смотрит через призму профессии.

Узнать подробности о встрече можно по телефону 89091005111 (Евгения). Также отметим, что для прохода в учебное заведение вам понадобится паспорт.

Ранее мы писали о том, почему надо обязательно съездить в отпуск на Крит. Наш журналист рассказала, что успела посмотреть за 10 дней и сколько денег потратила. А также объяснила, почему там так много русскоговорящих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU