Семь причин полететь на Крит этой осенью

- Мы как по Сочи гуляем, - удивлялся сын во время вечернего променада по набережной на Крите.

Действительно, кругом слышалась русская речь. Этот греческий остров в последние годы стал одним из наиболее популярных мест отдыха для россиян - благодаря теплому прозрачному морю, чистому воздуху и доступным ценам.

Рассказываем, почему на Крит стоит полететь именно осенью, и что обязательно нужно посмотреть.

Бархатный сезон

За последние восемь лет я побывала в Греции четыре раза. И дело не только в том, что это очень гостеприимная страна. Визит в Грецию - удобная возможность получить шенгенскую мультивизу. Тем, у кого в паспорте уже был проставлен шенген, греческое посольство охотно дает визу на год или даже на два. А пакетные туры, которые предлагают туроператоры, включают прямой чартерный перелет, который обходится дешевле регулярных полетов.

Крит - это горы, море и солнцеФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Кстати, в середине сентября - октябре, когда уже закончился высокий сезон, цены на путевки снижаются на 20 - 30 процентов.

После августовской жары в сентябре на Крите наступает типичное российское лето. Температура днем держится около 25 - 26 градусов, к вечеру слегка понижается, так что на вечерние прогулки можно прихватить ветровку. Но море долго остается теплым - на взгляд россиян.

- Критяне купаются в море только в июле, в остальное время им холодно, - смеется наш гид и водитель Валерий. Валерий - этнический грек, родом из Молдавии. На Крит переехал лет десять тому назад. Здесь у них с женой небольшое семейное турагентство, в которое охотно обращаются русскоязычные туристы. Хотя проблем с языком на Крите нет. Официанты, продавцы, даже кондукторы в междугородних автобусах знают хотя бы по несколько русских слов.

Лабиринт Минотавра

Разумеется, главная достопримечательность Крита - Кносский дворец, где, по легенде, обитал Минотавр. Он находится неподалеку от столицы Крита - города Ираклион. Съездить туда можно самостоятельно на городском автобусе. Цена вопроса - 1,7 евро в один конец.

Кносский дворец - один из древнейших в мире, он был построен 4 тысячи лет назад, но долгие годы считался мифом. Главная интрига Кносса - а где же, собственно, находится тот самый лабиринт, куда царь Минос заточил человека-быка? Увы. Хотя британские археологи раскопали весь комплекс Кносского дворца, лабиринта не обнаружили. Считается, что древние минойцы так воспринимали сам многоэтажный дворец, состоящий из множества комнат, переходов и лестниц.

На остатках дворцовых стен можно увидеть фрески с изображением минойцев. Но это - новодел, практически современные рисунки. А вот фрагменты настоящих фресок, находившихся в Кноссе, пребывают в Археологическом музее Ираклиона, в котором тоже стоит побывать. Кстати, билет в Кносский дворец стоит 15 евро, в Археологический музей - 10, а можно сэкономить и купить комплексный билет во дворец и музей за 16 евро.

Кносский дворец британские археологи во главе с Артуром Эвансом частично восстановилиФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Почти Венеция

Кто только не владел Критом за несколько тысячелетий. Но, кроме античных греков и римлян, значительный след в его истории оставили венецианцы. В небольшом городке Ретимно на вершине горы находится венецианская крепость XVI века. Еще в ХХ веке на территории крепости стояли жилые дома, но муниципальные власти их снесли и превратили крепость в музей.

Вход в него стоит 4 евро. И за эти деньги разрешается облазать полностью все бастионы, форты и подземелья. Кстати, сидя на крепостной стене, можно сделать великолепное селфи с видом на Критское море.

А в западной части Крита находится город Ханья, прозванный «критской Венецией». Узенькие улочки средневекового города сохранились такими же, как были несколько столетий назад. Первые этажи домиков заняты тавернами. Возле этих таверн установлены небольшие столики, за которыми очень романтично сидеть за блюдом с морепродуктами и бокалом критского вина.

Улочки в средневековом городе Ханья порой бывают шириной не больше метра.Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Там, где родился Зевс

Ездить по Криту можно на автобусе или на арендованной машине. Салонов по аренде машин на Крите чуть ли не больше, чем таверн. А таверны там на каждом шагу. Но, чтобы ездить на машине по местным дорогам, надо быть чуть-чуть камикадзе. Вдоль всего северного побережья Крита тянется Национальная трасса, которая соединяет основные города острова. По ней ходят междугородние автобусы. А остальные дороги - узкие серпантины с крутыми поворотами, подъемами и спусками. Зато по ним можно добраться до красивейшего ущелья Курталиотико с десятками живописных водопадов, или до Диктейской пещеры, «где родился Зевс».

Пещера находится на востоке острова и представляет собой почти отвесный колодец глубиной 80 метров, в который ведет лестница с железными перилами. Спуститься туда непросто, но еще сложнее добраться до входа в пещеру - надо преодолеть длинный и крутой подъем в гору. Можно, конечно, доехать на ослике, стоит это удовольствие 10 евро. Зато потом можно всем рассказывать, что видели колыбель одного из богов.

Монастыри

Наш рейсовый автобус проезжает мимо очередной церкви, и соседка-критянка перекрещивается. Греция - глубоко православная страна. И на Крите невероятное количество церквей, часовен, старинных монастырей, которые сохранились, несмотря на столетия османской оккупации.

Один из известнейших - монастырь Превели, созданный в XVI веке. В его соборе хранится крест с частицей Креста. Как рассказывают, крест не смогли вывезти с острова ни генуэзские пираты, ни фашисты: у одних, несмотря на попутный ветер, трое суток не могли сдвинуться с места корабли, у других не взлетал самолет, пока крест находился на борту.

Часовня вырублена прямо в скалеФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Критские блюда

Традиционная критская кухня включает в себя овечий и козий сыр, вяленые и соленые оливки, а также блюдо антикристико из мяса ягненка, которое жарят на открытом огне около трех часов. Очень интересно наблюдать за этим зрелищем: в центре жаровни горит огонь, а вокруг него на вертикальных стальных прутьях медленно вращаются половинки тушек. Полтора часа с одной стороны, полтора часа - с другой, и мясо получается очень нежным и сочным.

Так как порции очень большие, брать в тавернах рекомендуется одно блюдо на двоих, иначе вам придется просить контейнер, чтобы забрать остатки еды с собой.

В уличном кафе в старом городе.Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Сувениры

Никакой крупной промышленности на Крите нет. Но много небольших ремесленных мастерских. Во время экскурсий можно посетить лавку гончара, винодельню или сыроварню. Гончары предлагают туристам самим изготовить из глины вазочку или кружку. Вот только в некоторых мастерских это бесплатно, а в некоторых за удовольствие покрутить гончарный круг просят 5 евро. Зато, покупая на память о Крите глиняную кружку, можно быть уверенным, что она сделана именно здесь, а не привезена из Китая.

И, конечно, нельзя вернуться с Крита без баночки оливкового масла. Оливы - основные растения, которые могут жить и плодоносить на этом гористом острове.

СЧИТАЛКА «КП»

Сколько мы потратили на отдых на Крите

Путевка на двух человек на 10 дней в трехзвездочной гостинице с завтраком и ужином - 96 тысяч рублей.

Две экскурсии с гидом из турагентства - 126 евро.

Две самостоятельные поездки на междугородних автобусах - 56 евро.

Входные билеты в музеи - 40 евро.

Еда в тавернах - от 8 до 18 евро на двоих (за 8 евро мы ели пита гирос - греческую шаурму - с кока-колой, за 18 - антикристико со специальным соусом и пол-литра домашнего вина). Всего на 4 обеда потратили 55 евро.

Но в тавернах мы ели только во время поездок. Во время пляжного отдыха покупали в магазинчике у местного фермера козий сыр и вяленые оливки, а в соседней пекарне - свежий хлеб. Шесть обедов на балконе с видом на море в нашем номере обошлись примерно в 50 евро.

Итого на еду и экскурсии - 327 евро или 24 500 рублей.

Всего - 120 500 рублей.