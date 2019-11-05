Главный полицейский Пермского края стал генерал-лейтенантом

СЕГОДНЯ 07:56 2019-11-05T07:58:10+03:00

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Начальник главного управления МВД по Пермскому краю Михаил Давыдов стал генерал-лейтенантом. Указ о присвоении ему очередного звания Президент подписал 4 ноября. Так что день полиции Михаил Ильич будет встречать уже с двумя звездочками на погонах.

Напомним, Михаил Давыдов был назначен начальником ГУ МВД России по Пермскому краю в июле прошлого года. До этого он служил заместителем начальника ГУВД по Пермскому краю, а потом в течение трех лет занимал должность руководителя УМВД России по Оренбургской области.

Ранее мы рассказывали о пресс-конференции, проведенной Михаилом Давыдовым. На ней он сообщил журналистам, когда ведомство переедет в новое здание, вернутся ли в регион вытрезвители и как расследуются самые громкие дела: об аварии с автобусом на Гайве, мошенничестве при строительстве зоопарка, возможной гибели пенсионерки от зубов собак.

ИСТОЧНИК KP.RU