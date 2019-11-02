Ноябрь, снег, паводок… На Камской ГЭС в третий раз за год сбрасывают воду

СЕГОДНЯ 16:39 2019-11-02T16:41:18+03:00

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«Редкое явление для ноября – в третий раз за год сбрасывают воду с Камской ГЭС», - пользователи соцсетей делятся фотографиями бурлящей воды возле плотины ГЭС.

Как сообщили в пресс-центре «РусГидро», в связи с высоким осенним паводком Камское водохранилище наполнено до подпорного уровня, поэтому и пришлось сбрасывать воду через водосливную плотину. Специалисты отмечают, что такой расход воды не представляет угрозы для населенных пунктов, лежащих ниже по течению Камы.

Ранее мы писали, что в середине первой декады ноября на севере Пермского края может выпасть очень много осадков - до половины месячной нормы. При этом в южной части вероятно потепление до +5° или выше и сход снежного покрова. В конце первой и начале второй декады аномально теплая погода будет сохраняться на большей части Европейской России, высока вероятность сохранения теплой погоды и в Пермском крае. При этом по-прежнему ожидается избыток осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU