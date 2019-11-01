Пермские синоптики: погода в ноябре будет неустойчивая

- В Пермском крае температура в среднем за месяц прогнозируется около нормы (это примерно на 1° холоднее, чем в прошлом году), - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. - В Перми ожидаемая средняя температура около -5°.

Количество осадков прогнозируется близким к норме, а в горных районах – больше нормы в 1,5 раза. При этом избыток осадков сформируется в первой половине месяца.

В течение ноября вероятен неустойчивый характер погоды. Начнется месяц с продолжения холодного периода, снежный покров 1 ноября будет лежать на большей части края (в Перми 3-4 см), а температура даже днем ожидается -3…-8°.

В ночь на 2 ноября вероятно похолодание до -8..-13° и до -10° в Перми. Затем температура будет постепенно повышаться (до слабой оттепели днем 4 ноября) при этом вероятны небольшие осадки в виде снега.

В середине первой декады север Пермского края окажется под влиянием малоподвижной фронтальной зоны и здесь может выпасть очень много осадков (до половины месячной нормы). При этом в южной части вероятно потепление до +5° или выше и сход снежного покрова.

В конце первой и начале второй декады аномально теплая погода будет сохраняться на большей части Европейской России, высока вероятность сохранения теплой погоды и в Пермском крае. При этом по-прежнему ожидается избыток осадков.

В середине месяца начнет формироваться блокирующий антициклон над северной частью ЕТР. Вероятен заток холода в Западную Сибирь. Третья декада ноября в Пермском крае прогнозируется холодной за счет высокой вероятности арктических вторжений по восточной периферии антициклона.

Таким образом, формирование устойчивого снежного покрова в южной части Пермского края и в Перми возможно в третьей пятидневке месяца, или в конце первой декады. Это достаточно близко к средним срокам. Что касается севера края, то снежный покров, установившийся здесь 28 октября, может уже и не растаять до зимы.