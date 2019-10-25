2019-10-25T12:46:20+03:00
Происшествия

В машине в центре Перми нашли два трупа

Мужчин обнаружили очевидцы
Алиса СОКОЛОВА
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--Фото: Андрей МАТЛИН
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В центре Перми нашли два трупа. ЧП произошло в Ленинском районе Перми в пятницу 25 октябряю. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту "Комсомольской правды" о том, что в машине нашли тела двоих мужчин. Погибшим около 30 лет.

Видимых признаков насильственной смерти нет.

Информация о причине смерти уточняется. На месте работают сотрудники следственного комитета.

Напомним, ранее писали о том, что в Перми у цирка нашли труп. В Мотовилихинском районе Перми обнаружили труп. Об этом сообщили в социальных сетях. По предварительной информации, тело принадлежит женщине. Погибшую обнаружили на улице Крупской возле цирка. Оказалось, что пермячка стала жертвой ДТП. Женщину сбил погрузчик, который двигался задом по улице Крупской. Пермячка полцчила сертьезные травмы, от которых скончалась на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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