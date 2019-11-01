В Перми из-за задымления эвакуировали 35 детей из школы-интерната

СЕГОДНЯ 05:43 2019-11-01T05:43:40+03:00

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ЧП с школе-интернате для слабовидящих детей в Перми произошло 31 октября в 16.45. В дежурную часть поступило сообщение о задымлении помещений в школе-интернат по ул. Самарканская.

- На место происшествия выехали 42 человека личного состава и 12 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - По прибытии первых пожарных подразделений персонал школы-интерната проводил эвакуацию учащихся. Всего вывели в безопасное место около 45 человек, из них 35 детей. Пожарные проверили помещения школы. Вызов оказался ложным.

Напомним, ранее мы писали, что для Пермского края приобретут девять новых пожарных машин стоимостью 58 миллионов рублей. Каждый пожарный автомобиль будет иметь полную комплектацию – от пожарного насоса до средств подачи компрессионной пены.Все они заступят на дежурство в пожарных частях Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU