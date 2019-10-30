В Пермский край поступят 9 новеньких пожарных машин

СЕГОДНЯ 16:22 2019-10-30T16:22:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Если кто-то интересовался, сколько стоит пожарный автомобиль, теперь он может ответить на этот вопрос. В краевом министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок подвели итоги аукциона на закупку девяти передвижных пожарных комплексов.

Выигравший торги завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника» согласился изготовить 9 красно-белых машин за 58 миллионов рублей. Уже в начале будущего года они заступят на дежурство в пожарных частях Пермского края – по условиям контракта, поставить их должны до февраля. Каждый пожарный автомобиль будет иметь полную комплектацию – от пожарного насоса до средств подачи компрессионной пены.

Эта техника закуплена в рамках госпрограммы «Безопасный регион». В этом году для прикамских пожарных также закупили боевую спецодежду, средства индивидуальной защиты органов дыхания, компрессор для закачки баллонов сжатым воздухом, пожарные рукава, комплекты вещевого имущества и снаряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU