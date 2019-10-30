В МВД не подтверждают покушение на соведущего Big Russian Boss в Перми

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-30T11:27:52+03:00

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Накануне в сети появилась информация о том, что в Перми стреляли в рэпера Young P&H, соведущего Big Russian Boss. Недавно они выступали на концерте в Перми, после чего отправились в гостиницу.

Как сообщил Big Russian Boss в соцсетях, они заметили у отеля странных мужчин, но не обратили на них внимания. После этого рэперы собрались уезжать в аэропорт, но вдруг один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в живот Young P&H. Молодой человек попал в больницу.

В своем аккаунте в Twitter рэпер даже показал фотографию ранения после того, как его обработали в больнице врачи.

Но в пресс-службе краевой полиции нам сообщили, что никаких заявлений о нападении на рэпера им не поступало.

- Но мы все равно проведем проверку по материалам, размещенным в соцсетях и СМИ, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU