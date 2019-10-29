Соведущего Big Russian Boss ранили после концерта в Перми

Выступление известного российского рэпера в Перми завершилось кровавой драмой. Неизвестные выстрелили в живот рэпера Young P&H из травматического пистолета. Об этом сообщается в соцсетях.

По словам рэперов, после концерта в Перми они отправились в гостиницу. Рядом со входом в отель они заметили «подозрительных типов», но не обратили на них внимания – музыканты намеревались направиться в аэропорт. В это время и произошло нападение. «Те два подозрительных типа приблизились к нам, один из них достал травмат и выстрелил в живот Пимпу», — сообщили артисты.

Рану артиста обработали. Фото: группа ВК "Рифмы и Панчи"

Как следует из сообщений в соцсетях, пострадавшего рэпера доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. «На восстановление уйдет примерно неделя, берегите себя»,- пишут рэперы.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что заявлений о нападении на артиста к ним не поступало. В полиции будут проводить проверку по материалам, размещенным в соцсетях и СМИ.

Справка «КП»:

Big Russian Boss (с англ. — «Большой Русский Босс»; настоящее имя — Игорь Лавров — российский рэп-исполнитель, музыкант, ведущий одноимённого шоу на YouTube, основатель группы Hustle Hard Flava.

Создателями проекта «Big Russian Boss» стали Игорь Лавров («Big Russian Boss») и его соратник Стас Конченков («Young P&H»). Игорь и Стас выбрали звучные псевдонимы «Big Russian Boss», «Young P&H» и начали работать над созданием своего шоу. Образ фронтмена был позаимствован у Рика Росса, голос — у Лил Джона, а в целом проект задумывался как пародия на американский гангстерский хип-хоп.