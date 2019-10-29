Низкопольные и с кондиционерами: администрация Перми закупит девять новых трамваев

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-29T09:43:12+03:00

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Администрация Перми закупит девять новых трамваев: один трехсекционный и восемь односекционных вагонов. Лот уже разместили на сайте госзакупок. В односекционном трамвае будут вмещаться более 110 пассажиров, а в трехсекционном - не менее 250 пассажиров.

- В новых вагонах должно быть все необходимое оборудование: навигатор, информационные табло, система учета пассажиропотока и кондиционеры, - сообщили в пресс-службе администрации города. - А также наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров.

Вагоны в новых трамваях должны быть низкопольными, в том числе и для того, чтобы подходить для перевозки маломобильных пассажиров. А еще они должны обладать запасом автономного хода.

В пресс-службе уточнили, что закупка трамваев осуществляется за счет краевого и городского бюджетов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми проездной на год будет стоить почти 19 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU