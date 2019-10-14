В Перми проездной на год будет стоить почти 19 тысяч рублей

С 20 до 26 рублей - так может увеличиться цена автобусных и трамвайных билетов. На следующей неделе депутаты Пермской городской Думы будут утверждать новый тариф на проезд в транспорте.

Городские власти предложили установить цену за билет в 26 рублей при оплате наличными деньгами, в 24 рубля - при оплате банковской картой. За багаж придется заплатить 13 рублей.

Для льготников - школьников, студентов и пенсионеров - останутся проездные. На 30 поездок в месяц предполагается скидка - 30%. То есть одна поездка обойдется в 18,2 рубля, проездной будет стоить 546 рублей. На проездной, рассчитанный на 60 поездок в месяц, скидка составит 40%, а стоить он будет 624 рубля.

Если же ездить приходится много, то скидка будет в 50%. Проездной для пенсионеров на 90 поездок в месяц - 1170 рублей. А цена на безлимитный проездной на месяц для школьников и студентов будет рассчитываться исходя из стоимости 101 поездки, то есть 1313 рублей.

Также в проекте решения рассматривается введение пяти видов проездных для обычных пассажиров.

Проездной на сутки без лимита поездок - 130 рублей.

Проездной на месяц на 60 поездок - 1404 рубля (из расчета одна поездка - 23,4 рубля).

Проездной на месяц без лимита поездок - 2232 рубля (рассчитывается на 101 поездку по 22,1 рубля).

Проездной на три месяца без лимита поездок - 6302 рубля (рассчитывается на 303 поездки по 20,8 рубля).

Проездной на год без лимита поездок - 18 907 рублей (рассчитывается на 1212 поездок по 15,6 рубля).

Если депутаты одобрят проект решения, эти тарифы вступят в силу уже с 1 декабря.