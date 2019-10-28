На трассе Пермь-Екатеринбург иномарка сбила пожилого мужчину
ДТП со смертельным исходом произошло вечером, 27 октября в Кунгурском районе. В результате аварии скончался пожилой мужчина.
- Дорожно-транспортное происшествие произошло в 20.35 час. на автодороге Пермь – Екатеринбург, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. – По трассе двигался автомобиль Toyota Corolla, управлял которым 31-летний пермяк. На 2 км трассы «Первый съезд к г. Кунгуру» водитель допустил наезд на 78-летнего мужчину. По предварительной информации, пенсионер двигался без светоотражающих элементов посередине проезжей части навстречу движению.
В результате аварии пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее мы писали, что в Перми иномарка врезалась в дерево. В результате аварии пострадали три человека.
ИСТОЧНИК KP.RU