2019-10-28T08:01:06+03:00
Происшествия

На трассе Пермь-Екатеринбург иномарка сбила пожилого мужчину

От травм пенсионер скончался в больнице
Алена ОВЧИННИКОВА
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Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали в больницу, но не смотря на помощь медиков, он скончался.Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали в больницу, но не смотря на помощь медиков, он скончался.Фото: архив "КП"
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ДТП со смертельным исходом произошло вечером, 27 октября в Кунгурском районе. В результате аварии скончался пожилой мужчина.

- Дорожно-транспортное происшествие произошло в 20.35 час. на автодороге ПермьЕкатеринбург, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. – По трассе двигался автомобиль Toyota Corolla, управлял которым 31-летний пермяк. На 2 км трассы «Первый съезд к г. Кунгуру» водитель допустил наезд на 78-летнего мужчину. По предварительной информации, пенсионер двигался без светоотражающих элементов посередине проезжей части навстречу движению.

В результате аварии пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали, что в Перми иномарка врезалась в дерево. В результате аварии пострадали три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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