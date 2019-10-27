2019-10-27T09:26:13+03:00
Происшествия

Ночью в Перми иномарка врезалась в дерево: пострадали три человека

Водитель отказалась проходить тест на наличие алкоголя в крови
Елена КОНОВА
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--Фото: Василий Вахрин
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Ночью 27 октября в Мотовилихинском районе Перми произошла авария. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, около 2 часов ночи по улице Лядовская в сторону улицы Российская двигался автомобиль "Форд Фокус". За рулем находилась 25-летняя девушка.

- По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в дерево, после чего иномарка опрокинулась на бок, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - В машине находились еще пассажиры, одному из которых 19 лет, а другому - 16. Их и водителя отвезли в больницу с различными травмами.

В пресс-службе добавили, что водитель отказалась проходить тест на наличие алкоголя в крови. По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Прикамье легковушка с беременной женщиной и ребенком вылетела в кювет и перевернулась. Водитель не увидел знак "сужение дороги".

ИСТОЧНИК KP.RU

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