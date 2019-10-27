Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановлены

СЕГОДНЯ 17:30 2019-10-27T17:35:39+03:00

В поисках участвовали более 160 человек

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27 октября в 19-00 поиски пропавшего в Пермском крае легкомоторного частного самолета приостановили - на улице уже темно. Поиски продолжатся 28 октября с 9 утра.

- Состав сил и средств уточняется и будет доведен дополнительно, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

26 октября пилот Геннадий Белоглазов вылетел на своем легкомоторном самолете Cessna 172 с аэродрома Нижнее Городище в Частинском районе и пропал. Поиски начались в тот же день, но никаких результатов не дали.

Утром 27 октября сотрудники полиции, МЧС, волонтеры вновь отправились на поиски. Всего было задействовано больше 162 человек. В течение дня к ним присоединялись неравнодушные пермяки, которые увидели посты о розысках в соцсетях и тоже решили помочь.

- А штаб поисково-спасательных работ возглавлял Ибрагимов Ришат, Министр территориальной безопасности Пермского края, - сообщили в пресс-службе МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU