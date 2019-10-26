СЕГОДНЯ 14:14 2019-10-26T14:22:23+03:00

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В Пермском крае произошло ДТП. В момент аварии в машине находились беременная женщина и 4-летний ребенок. ДТП произошло поздно вечером 25 октября на трассе Кунгур-Соликамск.

По сообщению очевидцев, водитель легкового автомобиля не заметил знак сужение дороги, не справился с управлением и вылетел в кювет.

В Прикамье легковушка с беременной женщиной и ребенком вылетела в кювет и перевернулась Видео ЧП Березники.

Свидетели аварии также отмечают, что несмотря на то, что машина перевернулась, жертв удалось избежать.

Подробности ЧП уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудили мужчину за ДТП, в котором серьезно пострадал ребенок. Известно, что виновник аварии перевозил на своем автомобиле мужчину с двумя маленькими детьми без ремней безопасности и специальных кресел. Внезапно, водитель не справился с управлением, съехал в кювет. Машина опрокинулась. В результате аварии пострадали все пассажиры легковушки. В том числе и малолетние дети.

ИСТОЧНИК KP.RU