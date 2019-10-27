В Прикамье продолжаются поиски пропавшего самолета

СЕГОДНЯ 08:03 2019-10-27T09:26:39+03:00

К ним привлечены более 100 человек

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В Пермском крае продолжаются поиски пропавшего частного самолета сверхлегкой авиации. Накануне он вылетел с аэродрома Нижнее Городище в Частинском районе и пропал. На борту находился опытный пилот, председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов.

- Мы надеемся, что он сейчас жив и где-то спасается. Искали сегодня весь день и продолжим завтра, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» заместитель Геннадия Белоглазова Юрий Гилей.

Поиски продолжались до самого вечера. Утром 27 октября они снова возобновились.

- От МЧС привлечена группировка в количестве 34 человек, также привлечена Пермская краевая служба спасения, вертолет Уралького авиационного поисково-спасательного центра и добровольцы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Всего привлечены 102 человека и 46 единиц техники.

- Полицейские также принимают участие в поисках, задействовано свыше 100 человек личного состава, - добавили в пресс-службе краевой полиции. - Поиски ведутся в 4 районах: Частинский, Оханский, Осинский и Пермский.

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ИСТОЧНИК KP.RU