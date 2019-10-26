2019-10-26T07:58:32+03:00
Происшествия

В Прикамье осудили мужчину за ДТП, в котором серьезно пострадал ребенок

Также травмы получили все пассажиры легковушки
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Пермском крае за нарушение правил дорожного движения к одному году ограничения свободы приговорили жителя Октябрьского района.

Известно, что виновник аварии перевозил на своем автомобиле мужчину с двумя маленькими детьми без ремней безопасности и специальных кресел. Внезапно, водитель не справился с управлением, съехал в кювет. Машина опрокинулась. В результате аварии пострадали все пассажиры легковушки. В том числе и малолетние дети.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Пермского края, виновного приговорили к 1 году ограничения свободы, а также управлять транспортным средством на срок 2 года. Кроме того, мужчина должен заплатить 600 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, кто сдал полиции мужчину, который зарубил мальчика и его отца в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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