2019-10-25T19:07:09+03:00
Происшествия

Стало известно, кто сдал полиции мужчину, который зарубил мальчика и его отца в Перми

Подозреваемого в страшном преступлении арестовали на два месяца
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.
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В полиции рассказали о страшной трагедии, которая произошла в ночь с 21 на 22 октября. О преступлении сотрудники правоохранительных органов узнали от местной жительницы, которой позвонил отец и признался в том, что он убил своего племянника и его отца в квартире на улице Маршала Рыбалко в Перми.

- На месте преступления сотрудники полиции обнаружили тела 55-летнего мужчины и его 11-летнего сына с признаками насильственной смерти, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - К раскрытию тяжкого преступления подключились все силы уголовного розыска. Сыщики разыскали приятелей подозреваемого и его знакомых.

Полицейские разделились на группы и опросили каждого из них. Потом начали проверять места возможного появления мужчины. Спустя несколько часов его обнаружили на окраине Закамска и задержали.

Ранее 67-летний пермяк уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. На протяжении многих лет он жил в одной квартире с потерпевшими. Накануне трагедии между ним произошел конфликт. Злоумышленник схватил топор и причинил мужчине и мальчику смертельные травмы, затем зарезал хозяйскую собаку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На период следствия подозреваемого заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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