Стало известно, кто сдал полиции мужчину, который зарубил мальчика и его отца в Перми
В полиции рассказали о страшной трагедии, которая произошла в ночь с 21 на 22 октября. О преступлении сотрудники правоохранительных органов узнали от местной жительницы, которой позвонил отец и признался в том, что он убил своего племянника и его отца в квартире на улице Маршала Рыбалко в Перми.
- На месте преступления сотрудники полиции обнаружили тела 55-летнего мужчины и его 11-летнего сына с признаками насильственной смерти, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - К раскрытию тяжкого преступления подключились все силы уголовного розыска. Сыщики разыскали приятелей подозреваемого и его знакомых.
Полицейские разделились на группы и опросили каждого из них. Потом начали проверять места возможного появления мужчины. Спустя несколько часов его обнаружили на окраине Закамска и задержали.
Ранее 67-летний пермяк уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. На протяжении многих лет он жил в одной квартире с потерпевшими. Накануне трагедии между ним произошел конфликт. Злоумышленник схватил топор и причинил мужчине и мальчику смертельные травмы, затем зарезал хозяйскую собаку.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На период следствия подозреваемого заключили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU