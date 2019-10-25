В Прикамье возле Белогорского монастыря появится гостиница
Рядом со Свято-Николаевским Белогорским мужским монастырем началось строительство гостиницы.
Издание «Business Class» сообщает, что на данный момент уже готов фундамент гостиницы. К новому году планируют построить стены и кровлю. Закончить строительство хотят к концу 2020 года.
Гостиница с видом на Белогорский монастырь будет рассчитана на 200 номеров. Она необходима, так как в последнее время увеличилось количество паломников в монастырь. Каждый год сюда приезжают несколько десятков тысяч человек.
Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, кто будет управлять новым отелем в здании ВКИУ в Перми. Победителем конкурса стала сеть отелей «Azimut Hotels». По условиям конкурса, компания может управлять четырехзвездочным отелем международного уровня в течение 20 лет. Цена договора составила 456 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU