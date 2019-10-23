2019-10-23T14:43:39+03:00
Общество

Стало известно, кто будет управлять новым отелем в здании ВКИУ в Перми

Победителем отборочного конкурса стала компания «Azimut Hotels»
Лилия Абибулаева
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В Прикамье определили управляющего новым гостиничным комплексом в здании ВКИУ на улице Окулова в Перми. Издание «Business Class» сообщает о том, что победителем конкурса стала сеть отелей «Azimut Hotels».

По условиям конкурса, компания может управлять четырехзвездочным отелем международного уровня в течение 20 лет. Цена договора составила 456 миллионов рублей.

В министерстве экономического развития Пермского края уверены, что сотрудничество с сетью «Azimut Hotels» говорит о развитии гостиничной сферы, а также инфраструктуры для жизни и бизнеса.

Здание на улице Окулова, 4 на данный момент готово на 85%.

Напомним, ранее мы писали о том, что после прокурорской в одном из жилых домов Перми включили отопление. В ведомстве выявили нарушения жилищные права граждан

ИСТОЧНИК KP.RU

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