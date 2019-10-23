Стало известно, кто будет управлять новым отелем в здании ВКИУ в Перми
В Прикамье определили управляющего новым гостиничным комплексом в здании ВКИУ на улице Окулова в Перми. Издание «Business Class» сообщает о том, что победителем конкурса стала сеть отелей «Azimut Hotels».
По условиям конкурса, компания может управлять четырехзвездочным отелем международного уровня в течение 20 лет. Цена договора составила 456 миллионов рублей.
В министерстве экономического развития Пермского края уверены, что сотрудничество с сетью «Azimut Hotels» говорит о развитии гостиничной сферы, а также инфраструктуры для жизни и бизнеса.
Здание на улице Окулова, 4 на данный момент готово на 85%.
Напомним, ранее мы писали о том, что после прокурорской в одном из жилых домов Перми включили отопление. В ведомстве выявили нарушения жилищные права граждан
ИСТОЧНИК KP.RU