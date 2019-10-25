2019-10-25T11:48:14+03:00
Общество

С начала года в Прикамье служба санавиации помогла 190 пациентам

В том числе 38 детям
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
Изменить размер текста:

Губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании Законодательного собрания отметил, что с начала 2019 года санавиация совершила 152 вылета и помогла 186 пациентам, в том числе 38 детям.

Два случая произошли месяц назад. В сентябре из труднодоступных районов на вертолете экстренно доставили больных с инфарктом миокарда.

В течение почти трех часов больные находились под присмотром медиков. Вертолет Ми-8, на котором летают спасатели, долетает до места вызова за 30 минут в теплое время и за 60 минут в холодное.

Напомним, ранее мы писали о том, что из Перми в Губаху будет ходить скоростная электричка. Электропоезд проследует до станции «Углеуральская». Дальше лыжникам и сноубордистам придется пересесть на автобус и добираться до горы на нем. Элетропоезд будет отправлять около 7:00. В пути можно будет немного вздремнуть - дорога займет 3 - 3,5 часа

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности гибели двух мужчин в центре Перми
Пермские активисты взялись за борьбу с контрафактным алкоголем
В Пермском крае девушка пыталась «в себе» пронести наркотики в колонию
В Перми остановлены поиски 19-летнего парня, который отпросился с работы и пропал
Жительницу Прикамья осудили за незаконную торговлю алкоголем
В машине в центре Перми нашли два трупа
Куда уходят деньги из страховых компаний?
В прикамской колонии заключенных насильно привлекали к труду
Tele2 позаботилась о здоровье
Пермяка, который зарубил топором маленького племянника и его отца, арестовали
Жителя Прикамья осудили за распространение порнографических материалов
Из Перми в Губаху будет ходить скоростная электричка
2 ноября пермяки смогут пройти бесплатное обследование «Узнай свой кардиориск»
Житель Прикамья заступился за девушку и отправился за решетку
Пермяки могут приобрести квартиру от ПЗСП по интересной цене
В Прикамье осудят парня за секс с 14-летней школьницей
В Перми рабочему зажало ногу металлической болванкой
Пьяный пермяк сломал родной матери ногу и сильно избил
В ДТП в центре Перми пострадала 41-летняя женщина
Участник шоу «Секретный миллионер» подарил миллион девушке из Прикамья
Следователи проверят информацию об отказе признать дом в Перми аварийным
В Перми автобус столкнулся с велосипедистом
«Приставили ножи к горлу и забрали мобильники». «Сотрудники Госнаркоконтроля» напали в Перми на двух студентов
«Отпросился с работы и исчез». В Перми пропал 19-летний парень
Платить за мусор в Перми будем с человека, а не с квадратного метра
В Перми будут перекрывать Компрос