С начала года в Прикамье служба санавиации помогла 190 пациентам

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-25T11:48:14+03:00

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Губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании Законодательного собрания отметил, что с начала 2019 года санавиация совершила 152 вылета и помогла 186 пациентам, в том числе 38 детям.

Два случая произошли месяц назад. В сентябре из труднодоступных районов на вертолете экстренно доставили больных с инфарктом миокарда.

В течение почти трех часов больные находились под присмотром медиков. Вертолет Ми-8, на котором летают спасатели, долетает до места вызова за 30 минут в теплое время и за 60 минут в холодное.

Напомним, ранее мы писали о том, что из Перми в Губаху будет ходить скоростная электричка. Электропоезд проследует до станции «Углеуральская». Дальше лыжникам и сноубордистам придется пересесть на автобус и добираться до горы на нем. Элетропоезд будет отправлять около 7:00. В пути можно будет немного вздремнуть - дорога займет 3 - 3,5 часа

ИСТОЧНИК KP.RU