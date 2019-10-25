2019-10-25T09:55:43+03:00
Общество

Из Перми в Губаху будет ходить скоростная электричка

«Горнолыжный экспресс» планируют открыть 1 декабря
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Еще одна радость для любителей активного образа жизни и зимних видов спорта. Любимые горнолыжные курорты Пермского края станут еще ближе. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что с 1 декабря из Перми в Губаху запустят скоростную электричку.

Электропоезд проследует до станции «Углеуральская». Дальше лыжникам и сноубордистам придется пересесть на автобус и добираться до горы на нем.

Чтобы уехать в Губаху на электричке, придется встать пораньше. Элетропоезд будет отправлять около 7:00. В пути можно будет немного вздремнуть - дорога займет 3 - 3,5 часа. Отправление с горнолыжной базы планируется в 17:50, прибытие в Пермь – в 21:15 – 21:30. Электричка делает остановки на станциях «Мотовилиха», «Молодежная» и «Левшино».

Проезд обойдется в 690 рублей для взрослых, 482 - школьный и студенческий билет, а детский будет стоить 314 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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