2019-10-25T10:32:22+03:00
Происшествия

Жителя Прикамья осудили за распространение порнографических материалов

Молодой человек оставлял фотографии на своей странице в социальных сетях
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Пермском крае 26-летний житель Лысьвы отправится в колонию за распространение порнографических материалов в интернете.

Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек любил смотреть порнофильмы и фото в социальных сетях. Некоторые снимки и видео парень копировал на свою страницу, доступ к которой был не ограничен.

Материалы в аккаунте парня могли видеть все пользователи, в том числе и несовершеннолетние. Молодого человека задержали, фото и видео с его страницы отправили на экспертизу. Результаты показали, что содержание материалов противоречит нравственным нормам и правилам поведения.

Суд приговорил парня к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят подростка, который слил в сеть обнаженные фото своей подруги-школьницы. Парень шантажировал девочку и понуждал к действиям сексуального характера

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала года в Прикамье служба санавиации помогла 190 пациентам
Куда уходят деньги из страховых компаний?
В прикамской колонии заключенных насильно привлекали к труду
Tele2 позаботилась о здоровье
Пермяка, который зарубил топором маленького племянника и его отца, арестовали
Из Перми в Губаху будет ходить скоростная электричка
2 ноября пермяки смогут пройти бесплатное обследование «Узнай свой кардиориск»
Житель Прикамья заступился за девушку и отправился за решетку
Пермяки могут приобрести квартиру от ПЗСП по интересной цене
В Прикамье осудят парня за секс с 14-летней школьницей
В Перми рабочему зажало ногу металлической болванкой
Пьяный пермяк сломал родной матери ногу и сильно избил
В ДТП в центре Перми пострадала 41-летняя женщина
Участник шоу «Секретный миллионер» подарил миллион девушке из Прикамья
Следователи проверят информацию об отказе признать дом в Перми аварийным
В Перми автобус столкнулся с велосипедистом
«Приставили ножи к горлу и забрали мобильники». «Сотрудники Госнаркоконтроля» напали в Перми на двух студентов
«Отпросился с работы и исчез». В Перми пропал 19-летний парень
Платить за мусор в Перми будем с человека, а не с квадратного метра
В Перми будут перекрывать Компрос