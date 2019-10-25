Жителя Прикамья осудили за распространение порнографических материалов

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-25T10:32:22+03:00

Молодой человек оставлял фотографии на своей странице в социальных сетях

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В Пермском крае 26-летний житель Лысьвы отправится в колонию за распространение порнографических материалов в интернете.

Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек любил смотреть порнофильмы и фото в социальных сетях. Некоторые снимки и видео парень копировал на свою страницу, доступ к которой был не ограничен.

Материалы в аккаунте парня могли видеть все пользователи, в том числе и несовершеннолетние. Молодого человека задержали, фото и видео с его страницы отправили на экспертизу. Результаты показали, что содержание материалов противоречит нравственным нормам и правилам поведения.

Суд приговорил парня к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят подростка, который слил в сеть обнаженные фото своей подруги-школьницы. Парень шантажировал девочку и понуждал к действиям сексуального характера

ИСТОЧНИК KP.RU