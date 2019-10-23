В Прикамье осудят подростка, который слил в сеть обнаженные фото своей подруги-школьницы

СЕГОДНЯ 13:32 2019-10-23T13:32:51+03:00

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17-летнего жителя Кунгура признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни, понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Следователи выяснили, что молодой человек через интернет познакомился с школьницей. Для этого он использовал вымышленные данные. В процессе общения парень выпросил у девочки эротические фотографии. Школьница, доверяя новому знакомому, прислала фото. А злоумышленник распространил их в интернете. После этого злоумышлений стал шантажировать подругу. Парень понуждал девочку к действиям сексуального характера.

Молодого человека задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. Сотрудники следственного комитета допросили свидетелей и собрали необходимые доказательства. Кроме того, следователи внесли представление в учебное заведение, где обучается парень.

На данный момент злоумышленник ожидает суда.

ИСТОЧНИК KP.RU