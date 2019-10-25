2019-10-25T09:33:54+03:00
Происшествия

Житель Прикамья заступился за девушку и отправился за решетку

Парень ударил обидчика кирпичом
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Нытве осудили 22-летнего парня за причинения тяжкого вреда здоровью обидчику своей девушки. Молодой человек отправится в колонию на четыре года.

Сотрудники полиции выяснили, что в мае текущего года осужденный, его девушка и потерпевший вместе выпивали. Между потерпевшим и девушкой произошла ссора. Чтобы отмстить за любимую, 22 -летний парень решил избить общего знакомого. Злоумышленник схватил полено и ударил парня по лицу. Затем он взял обломок кирпича и ударил обидчика по голове.

Потерпевшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и двойным переломом нижней челюсти.

Суд приговорил 22-летнего жителя Нытвы к 4 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми рабочему зажало ногу металлической болванкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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