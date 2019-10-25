Житель Прикамья заступился за девушку и отправился за решетку
В Нытве осудили 22-летнего парня за причинения тяжкого вреда здоровью обидчику своей девушки. Молодой человек отправится в колонию на четыре года.
Сотрудники полиции выяснили, что в мае текущего года осужденный, его девушка и потерпевший вместе выпивали. Между потерпевшим и девушкой произошла ссора. Чтобы отмстить за любимую, 22 -летний парень решил избить общего знакомого. Злоумышленник схватил полено и ударил парня по лицу. Затем он взял обломок кирпича и ударил обидчика по голове.
Потерпевшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и двойным переломом нижней челюсти.
Суд приговорил 22-летнего жителя Нытвы к 4 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU