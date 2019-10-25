В Перми рабочему зажало ногу металлической болванкой

СЕГОДНЯ 08:19 2019-10-25T08:21:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми на предприятии «Мотовилихинские заводы» произошло ЧП. 38-летний мужчина получил травму.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что в ночь на пятницу 25 октября 38-летнему рабочему «Мотовилихинских заводов» зажало ногу металлическими изделиями. На место незамедлительно выехали сотрудники «скорой помощи». Пострадавшего с переломом костей стопы отправили в городскую клиническую больницу №4. Обстоятельства ЧП уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на шахте «Рудная» работнику оторвало руку. Жительницу Прикамья признали виновной в несчастном случае, в результате которого один их рабочих лишился руки. Женщина должна была следить, чтобы сотрудники соблюдали требования охраны труда на участке дробильно-обогатительной установки. Сотрудница это не проконтролировала, в результате чего один из рабочих нарушил требования техники безопасности и лишился руки.

ИСТОЧНИК KP.RU