2019-09-06T15:23:51+03:00
Происшествия

В Пермском крае 20-летнего парня осудили за секс с подростком

Молодой человек знал о возрасте подруги
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Чердынском районе вынесли приговор 20-летнему местному жителю. Молодой человек признан виновным в сексе с несовершеннолетней девочкой.

Следователи установили, что в июле 2017 года молодой человек пригласил свою 13-летнюю знакомую к себе в гости. Парень знал, сколько лет девочке, но вступил с ней в сексуальные отношения без применения насилия.

20-летнего местного жителя приговорили к 300 часам обязательных работ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят парня за секс с 14-летней девушкой. В Пермском крае предстанет 19-летний житель Чердынского района. По версии следствия, в конце марта 2019 года, молодой человек совершил половой акт без применения насилия с несовершеннолетней знакомой. Парень знал, что подруге всего 14 лет. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, которое вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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