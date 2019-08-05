В Прикамье на шахте «Рудная» работнику оторвало руку

СЕГОДНЯ 12:46 2019-08-05T12:46:08+03:00

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Жительницу Прикамья признали виновной в несчастном случае, в результате которого один их рабочих лишился руки. Женщина должна была следить, чтобы сотрудники соблюдали требования охраны труда на участке дробильно-обогатительной установки. Сотрудница это не проконтролировала, в результате чего один из рабочих нарушил требования техники безопасности и лишился руки.

В качестве наказания женщина обязана была уплатить уголовный штраф в размере 40 тысяч рублей. Суд удовлетворил ходатайство осужденной об отсрочке и обязал ее погасить всю сумму штрафа в течение 8 месяцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми работник завода лишился пальца. Несчастный случай произошел 1 августа на одном из предприятий в Свердловском районе Перми. Около 19.00 вечера 38-летний рабочий во время работы с режущим инструментом нарушил технику безопасности, и в результате этого лишился пальца.

ИСТОЧНИК KP.RU