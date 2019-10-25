СЕГОДНЯ 07:15 2019-10-25T07:19:05+03:00

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В четверг, 24 октября, на телеканале «Пятница» вышел новый выпуск шоу «Секретный миллионер». В этот раз героем стал известный московский пластический хирург Андрей Искорнев. На несколько дней ему пришлось отложить скальпель и «стать» обвальщиком мяса в пермской глубинке.

andrey_iskornev Участник шоу Секретный миллионер подарил миллион девушке из Прикамья Instagram Андрея Искорнева

Андрей Искорнев пытался выжить в Кунгуре. В этом ему помогали местные жители, которых он щедро отблагодарил. После шоу миллион известный хирург подарил девушке-таксистке. Жительница Кунгура одна воспитывает ребенка, ей не с кем оставить малыша, и поэтому он всегда сопровождает маму на работе.

Кроме того, Андрей Искорнев помог еще нескольким жителям Прикамья, которые не смогли пройти мимо несчастного обвальщика мяса. Так, среди них пенсионерка, которая воспитывает четырех внуков, мать-одиночка и несколько других жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU